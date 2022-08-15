هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة التنف في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، أن هجوما بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره قواته ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من واشنطن في شرق سوريا، يوم الإثنين، دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان: ”قوات عملية العزم الصلب بالتنسيق مع شركائنا في مغاوير الثورة ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة التنف“.

و“مغاوير الثورة“ من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من الولايات المتحدة.

وتتمركز القوات الأمريكية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم داعش.

ووقع الهجوم عند القاعدة التي تقع قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الميجر جنرال جون برينان قائد قوة المهام المشتركة: ”أفراد التحالف يحتفظون بحق الدفاع عن النفس، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا“.