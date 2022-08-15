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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تابع لحماس (فيديو)
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2022 11:39 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2022 12:15 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق تابع لحماس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، تدمير نفق يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، عند حدود قطاع غزة. ‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،

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المصدر: إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، تدمير نفق يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، عند حدود قطاع غزة.

‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه ”تم إحباط نفق إرهابي متشعب لشقين تابع لحركة حماس اجتاز المساحة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية“.

وأكد أدرعي في سلسلة تغريدات عبر موقع ”تويتر“، أن ”النفق التابع لحماس لم يخرق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام“.

وأوضح أدرعي، أن ”النفق الذي تم تدميره لم يشكل أي تهديد على المناطق والبلدات المحاذية لحدود قطاع غزة“.

‏وعلق قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي نيمرود ألوني على اكتشاف النفق بالقول، إنه ”تم مهاجمة النفق بشكل مبدأي خلال عملية حارس الأسوار بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد“.

وأضاف أنه ”في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق وتدميره“.

‏وشدد قائد فرقة غزة على أن إحباط النفق يعد جزءا من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس“، مشيرًا إلى أن ”الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة الأنفاق“.

وتابع أن ”الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حماس لديها أنفاق إضافية على طول الحدود، والتي تخطط لاستخدام بعضها في عمليات مستقبلية ضد الجيش الإسرائيلي“.

وأشار إلى أنه ”تم تحييد عشرات الأنفاق من قبل الجيش الإسرائيلي خلال فترة خدمته التي استمرت عامين كقائد لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي“.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي، قالت حركة حماس إنه: ”من حق المقاومة العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة العدو وإجرامه“.

وأضافت حماس في تصريح مقتضب، أن ”الاحتلال يهدف للتغطية على جرائمه وتسويق انتصارات وهمية لاستخدامها في البازار الانتخابي“، وفق قولها.

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