استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة القدس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم منزله في بلدة كفر عقب بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن الشاب الفلسطيني محمد الشحام أصيب بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في بلدة كفر عقب، شمال غرب القدس، الأمر الذي أدى إلى استشهاده.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم شحام، والد الشهيد، قوله إن قوة إسرائيلية خاصة داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة، ثم قامت بإطلاق النار صوب نجله محمد من مسافة الصفر، وأصابته في رأسه وتركته ينزف على الأرض لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تعتقله.

ولاقت حادثة استشهاد الشاب الفلسطيني شحام ردود أفعال عديدة من السلطة الفلسطينية، حيث علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بالقول إن: ”جريمة إعدام المواطن محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً فوراً وبشكل عاجل“.

بينما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها لما وصفته ”بجريمة الإعدام البشعة“ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد الشحام.

وقالت في بيان إن ”قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة على طريقة مافيا وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق إصرار وتعمد، خاصة أن جنود الاحتلال لم يحاولوا اعتقال الشهيد الشحام، بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته“، موضحة أن ”هذه الجريمة امتداد لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعليمات من المستوى السياسي في إسرائيل“.

وأضافت أن ”إسرائيل تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كإرهابي لا يستحق الحياة ويجب تصفيته وقتله، وليس فقط سرقة أرضه وهدم منازله وتهجيره في المنافي والخيام“.