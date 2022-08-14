العراق.. فائق الشيخ علي يؤكد تعرضه لمحاولة اعتداء في لندن

أكد النائب السابق في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، تعرضه لمحاولة اعتداء في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الشيخ علي في رده على الناشط علي فاضل، الذي نشر خبر محاولة الاعتداء أولًا: ”أخي أستاذ علي المحترم، نعم.. ما نشرته صحيح، وهو مجرد محاولة بائسة ويائسة، لقد قلت في تغريدة سابقة، (الله ثقتي ورجائي)، فيستحيل أن يخيب الظن والرجاء بالله تعالى“.

وأضاف الشيخ علي عبر ”تويتر“ أن ”من يتحدث في مسائل مصيرية خطيرة وكبيرة عليه أن يتوقع مثل هذه المحاولات الخائبة“.

وقبل ذلك، أعلن المدون علي فاضل، تعرض الشيخ علي إلى محاولة اعتداء في لندن.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”فائق الشيخ علي يتعرض لمحاولة اعتداء وسط لندن من قِبل شخصين والشرطة البريطانية تطلب المساعدة في التعرف عليهما“.

بدوره، نفى النائب السابق، مشعان الجبوري، وهو صديق الشيخ علي، تعرضه لأية محاولة اعتداء، وهو ما أثار الغموض لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وفائق الشيخ علي، هو نائب سابق في البرلمان العراقي، ومعارض ”شرس“ للنظام الحالي، يقيم في لندن منذ سنوات، وناصر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت، العام 2019، وهو ضيف دائم لدى قنوات التلفزة، للحديث عن أوضاع العراقيين، وما ينبغي أن تكون عليه العملية السياسية في البلاد.

وقبل أيام أشعل الشيخ علي ضجة واسعة، عندما قال إن النظام العراقي سينهار العام 2024، بتدخل دولي، أو قوة خارجية، أو ثورة شعبية من الداخل، وهو ما ولّد ردودًا واسعة، وجدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة هذا التغيير، والجهة التي ستقوم به، وأي الدول تسعى إلى تدخل جديد في الشأن العراقي.