النائب العراقي باسم خشان يكشف كواليس "محاولة اغتياله" في الديوانية

أعلن النائب في البرلمان العراقي باسم خشّان، يوم الأحد، نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة الديوانية، متهما مليشيا ”سرايا السلام“ التابعة للتيار الصدري، بالوقوف وراء ذلك.

وقال باسم خشان وهو معارض لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: ”تعرضت لإطلاق نار من عجلات (مركبات) تحمل أشخاصا مسلحين بسلاح متوسط نوع (BKC)، أثناء ذهابي إلى عيادة الطبيب مع شقيقي واثنين من أبناء عمي في قضاء عفك في محافظة الديوانية“.

وأضاف خشان في مقطع فيديو نشرته وكالة ”بغداد اليوم“ المحلية: ”تعرضت لاعتداء جبان من قبل سرايا السلام وبأعداد كبيرة، لكن أحد أبناء عمي كان يحمل سلاحا، وحصل رمي (إطلاق نار).. وهذا تقريبا إلى خلصنا“.

وتابع: ”كانت محاولة للاغتيال والاعتداء للتسبب بضرر وأذى جسيم“.

واستطرد بالقول: ”حسابنا مع هذا الإصلاح الذي يريده مقتدى الصدر.. هذه هي النتيجة التي يمكن أن تصل لها البلاد إذا سيطر مقتدى عليها.. لا أحد حينها سيكون بمقدوره الكلام والتعبير عن رأيه“.

والنائب باسم خشان من المعارضين بقوة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وينتقد تعليقاته وسياساته بشكل متكرر، عبر وسائل الإعلام.

وعمل خشّان على رفع دعاوى قضائية، ضد القوانين التي يُشرعها البرلمان، كان آخرها قانون الأمن الغذائي، إذ قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية تقديمه من قبل حكومة تصريف الأعمال، ما دعا الكتلة الصدرية، إلى إعادة تقديم القانون، والبدء بإجراءاته مجددا.

وطعن خشّان في جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي، التي تم فيها اختيار محمد الحلبوسي رئيسا، والنائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي، نائبا أول لرئيس البرلمان.

ويقول خشان بشكل متكرر، إنه ”يلاحق الخروق القانونية، لدى الجهات القضائية، دون الاكتراث بالأشخاص الذين يرتكبون تلك المخالفات“.

ورغم إعلان خشّان تعرضه لمحاولة اغتيال، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت، عن تعرضه لاعتداء فقط من قبل مجهولين، بالعصي والهراوات، إذ لم يصب بأذى أو يدخل إلى المستشفى إثر ذلك.

واستنفرت عشيرة البركات، وهي عشيرة النائب خشّان أبناءها، وطالبتهم بحمل السلاح، والتجمع في ”مضيف“ الشيخ العام.