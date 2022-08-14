العراق.. الصدر يتهم الإطار التنسيقي بقصف أربيل والأنبار

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، اتهاما إلى الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية والمدعومة من إيران بقصف مدينتي أربيل والأنبار خلال الفترة الماضية من أجل فرض الإرادات السياسية لمنع تشكيل حكومة الأغلبية.

وكتب حساب ”وزير القائد“ عبر تويتر المنسوب للصدر نفسه، أن ”بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية، بـ (فرض الإرادات)..“.

وعدّد الصدر بعض المواقف التي استدل بها على كلامه مثل ”الثلث المعطل“ و“التسريبات“ وحرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع وغيرها.

pic.twitter.com/UOvfmo2lsJ — وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 14, 2022

من جهته قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، خلال اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، إن ”ما تحدث فيه ما يسمى بـ (وزير القائد) كلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأي صلة، فالإطار لم يعمل على فرض الإرادات من خلال القصف أو التظاهر، بل كان يعمل على حل الأزمة من خلال الحوار والتفاهم“.

وبين الفتلاوي أن ”التيار الصدري، هو الذي عمل على تهميش وإقصاء بعض الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي، وعمل على فرض الإرادات والتهديد من خلال الشارع، وهذا الأمر أيضا لم ينجح فيه، ولهذا تم توجيه هكذا اتهامات باطلة بحق قوى الإطار التنسيقي“.

وأضاف أن ”الإطار التنسيقي حتى هذه الساعة يعمل على فتح الحوار من جديد مع التيار الصدري من أجل حل الأزمة السياسية وفق التفاهم والاتفاق والشراكة، وليس وفق فرض الإرادات بالقوة والتهديد“.

وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.

وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.