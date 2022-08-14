استطلاع: حمدوك يتصدر قائمة المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في السودان

أظهر استطلاع للرأي تأييدا كبيرا لعودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك لمنصبه للمرة الثالثة في حال توصلت الأطراف السودانية إلى اتفاق سياسي.

وكانت منظمة رصد الرأي العام السودانية طرحت استبيانا، لقراءة الرأي العام حول الخيارات المفضلة للجمهور لرئاسة الوزراء، في حال التوصل لحل سياسي ينهي الوضع الحالي.

وبحسب موقع ”سودان تريبيون“، أعلنت المنصة نتائج الاستطلاع، أمس السبت؛ إذ نال فيها عبد الله حمدوك تأييد 1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78% تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69%.

وتولى حمدوك منصب رئيس الوزراء في الـ21 من آب/ أغسطس 2019، بعد اتفاق بين ائتلاف الحرية والتغيير وقادة الجيش بتقاسم السلطة في فترة الانتقال، لكن العسكريين قطعوا الطريق أمامه في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعاد حمدوك إلى منصبه بعد أقل من شهر، بموجب اتفاق سياسي أبرمه مع الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ لكنه فشل في إحداث اختراق حقيقي في الأزمة السياسية وقدم استقالته في الـ2 من كانون الأول/ يناير 2022.

واقترحت المنصة عبد الله حمدوك، ووزراء في عهده وهم: ياسر عباس وهبة محمد ومدني عباس مدني ونصر الدين عبد الباري، إضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة الهادي إدريس.

وشملت الأسماء القيادي في حزب الأمة صديق الصادق المهدي ونائب رئيس الحركة الشعبية ــ شمال ياسر عرمان والقيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو ومدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول، فضلا عن عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة طه اسحق عثمان والسياسي المعروف الشفيع خضر بجانب الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم.