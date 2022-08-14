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أخبار

إسرائيل تعلن اعتقال منفذ إطلاق النار على الحافلة في القدس
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2022 6:45 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2022 7:15 GMT

إسرائيل تعلن اعتقال منفذ إطلاق النار على الحافلة في القدس

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد اعتقال منفذ الهجوم المسلح على الحافلة عند الفجر في وسط القدس؛ ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة.

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد اعتقال منفذ الهجوم المسلح على الحافلة عند الفجر في وسط القدس؛ ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية القدس هو أمير صيداوي، من شرقي القدس ويبلغ من العمر 26 عاما.

وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية أن اعتقال أمير صيداوي جاء بعد 6 ساعات من المطاردة الأمنية عقب تنفيذه الهجوم وفراره من المكان، كما تم ضبط المسدس الذي نفذ فيه الهجوم أيضا.

وقالت السلطات الإسرائيلية وشهود عيان إن مسلحا أصاب أشخاصا على متن حافلة تقل مصلين يهود في القدس اليوم الأحد، ووصفوا الحادث بأنه هجوم نفذه فلسطيني على الأرجح.

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