إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق نار على حافلة بالقدس

أصيب عدد من المستوطنين، اليوم الأحد، بجراح متفاوتة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل فلسطيني في مدينة القدس.

وأكدت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن عملية اطلاق وقعت على حافلة للمستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى الأمر الذي أوقع 8 إصابات بعضها حرجة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن: ”الاصابات توزعت ما بين 3 إصابات وصفت بأنها حرجة جداً، و4 متوسطة، وإصابة وصفت بأنها طفيفة“.

وأوضحت الصحيفة، أن مطلق النار لاذ بالفرار بمركبة باتجاه منطقة سلوان بمدينة القدس، حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردته حتى اللحظة.

وسادت حالة من الذعر في صفوف الجنود الإسرائيليين والمستوطنين بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عددا من الشوارع في مدينة القدس للبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان بعد تنفيذه إطلاق النار، كما استدعت الشرطة الإسرائيلية وحدة ”اليمام“ للبحث عن المنفذ.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، أنه وضمن مطاردة منفذ عملية إطلاق النار، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي حي سلوان في شرق القدس، للبحث عنه.

من جهة أخرى، أكدت القناة ”7“ العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خروج المستوطنين المتواجدين بحائط البراق بالقدس في أعقاب عملية إطلاق النار.

وقالت القناة العبرية، إن ”التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن فلسطينيين نفذا عملية إطلاق النار في مدينة القدس“.

بدوره، أعلن المتحدث باسم نجمة داود الحمراء زكي هيلر، أن عملية إطلاق النار حدثت في مكانين بالبلدة القديمة بالقدس.

وأضاف: ”وقع الهجوم الأول على حافلة في أحد شوارع معاليه هاشلوم بالبلدة القديمة، بينما وقع هجوم آخر بالقرب من شارع معاليه شيزخ عند مدخل موقف السيارات في منطقة قبر الملك داوود“.