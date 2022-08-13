"قسد" تسلم العراق 50 عنصرا من داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، عن تسلمها 50 من عناصر تنظيم داعش من حاملي الجنسية العراقية، بعد القبض عليهم داخل الأراضي السورية.

وقالت القيادة في بيان: ”من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر عصابات داعش من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية“.

وأضافت أنه ”جرت عملية استلام هؤلاء الإرهابيين عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري، وقد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، كما أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم“.

فيما قال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”العراق تسلم هؤلاء من قبل قوات سوريا الديمقراطية، عبر التنسيق من خلال التحالف الدولي، وهذه العناصر هي قيادات بارزة في تنظيم داعش الإرهابي“.

وبين المصدر أن ”هناك وجبة جديدة من عناصر تنظيم داعش سوف يتسلمهم العراق خلال الفترة القليلة المقبلة، من الذين يحملون الجنسية العراقية المحتجزين لدى قوات قسد، وكل هذه العمليات تجري من خلال التنسيق مع التحالف الدولي، فهو الوسيط في التواصل ما بين القوات العراقية وقوات قسد“.

وتضم السجون التابعة لقوات ”قسد“ المئات من المعتقلين العراقيين من أعضاء تنظيم ”داعش“، وقد تسلّم العراق خلال السنوات الماضية العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز على تسلم قيادات التنظيم البارزة لغرض محاكمتها وفقاً للقوانين العراقية النافذة بالبلاد.

وتسبب هجوم تنظيم ”داعش“ على سجن غويران في الحسكة بالعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحياء المخاوف العراقية من خطورة الأوضاع في سجون ”قسد“، وإمكانية فرار عناصر التنظيم من هذه السجون وانتقالهم مجدداً إلى العراق، إذ يقع أقرب تلك السجون على بعد 40 كيلومتراً من الحدود العراقية وتحديداً مع محافظة نينوى التي ما زالت مرتبكة أمنياً.