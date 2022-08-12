العراق.. ما حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لـ"عصائب أهل الحق"؟

سربت حسابات إخبارية مقطعاً صوتياً منسوباً، على ما يبدو، لشخصيات قيادية في حركة ”عصائب أهل الحق“ العراقية، يدعو فيها التسريب للتظاهر ضد التيار الصدري في محيط المنطقة الخضراء.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع الذي يدعو أنصار ”العصائب“، بزعامة قيس الخزعلي المدعوم والمقرب من طهران، للتظاهر ”والفزعة“ مقابل الحصول على أموال وطعام.

وحسب التسريب، تتكفل ”العصائب“ بنقل مجاني للمتظاهرين مع تقديم 3 وجبات طعام لهم، إضافة الى إعطاء كل متظاهر 25 ألف دينار عراقي.

وحذر المتحدث في التسجيل الصوتي، من ”خذلان الخزعلي“، وعدم المشاركة في التظاهرة المؤمل انطلاقها عصر الجمعة، قرب المنطقة الخضراء.

من جهته، قال المتحدث باسم الحركة محمود الربيعي في بيان، إن ”التسجيل الصوتي يعود لشخص مجهول يدّعي فيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة“.

وأضاف الربيعي: ”في الوقت الذي ننفي ما ورد في هذا التسجيل، فإننا نؤكد أن هذه التظاهرات انطلقت دون دعوات، بل هي جماهيرية شعبية تنطلق من إيمانها بضرورة الوقوف مع الدولة وحماية مؤسساتها من التجاوزات والالتزام بالدستور والقانون وهي دعوة موجهة لعموم الشعب العراقي“.

ودعا الإطار التنسيقي في العراق في وقت سابق، أنصاره إلى التظاهر الجمعة، عند أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب 3 أسابيع.

وجاءت دعوة الإطار التنسيقي لأنصاره، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.