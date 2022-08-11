مستوطن يدهس القيادي بحركة فتح "بيان طبيب"‎‎

أصيب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، بجراح، اليوم الخميس، بعد إقدام مستوطن إسرائيلي على دهسه.

وذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، أصيب بجراح مختلفة جراء دهسه من قبل مستوطن خلال وقفة سلمية أمام قرية عزبة الطبيب، شرق قلقيلية، تنديدًا باعتداءات المستوطنين.

وعادة ما تقمع قوات الجيش الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرى التابعة لمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية، المطالبة بفتح شارع رئيس بالبلدة أغلقته سلطات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى العام 2003.

ومنذ أيام تشهد مدن الضفة الغربية تصاعدًا بالمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على خلفية استشهاد عدد من المطلوبين للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات في بيت لحم، والخليل، وطولكرم، بالإضافة إلى إصابة فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أمس الأربعاء.

وسجلت وزارة الصحة عددًا آخر من الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.