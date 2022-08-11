العراق.. مقتدى الصدر يدعو إلى تظاهرات حاشدة في المحافظات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنصاره إلى الخروج بتظاهرات حاشدة في كل المحافظات العراقية، يوم غد الجمعة، ردًا على تظاهرة الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى الموالية والمدعومة من إيران على أسوار المنطقة الخضراء.

ودعا الإطار التنسيقي بالعراق، في وقت سابق، أنصاره إلى التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وجاءت دعوة الإطار التنسيقي لأنصاره بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

وكتب حساب الصدر المسمى ”وزير قائد“ مخاطبا أتباعه: ”على محبّي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمع حاشد كل في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزورة“.

وأضاف أن ”تلك التظاهرات هي ”لعدة أسباب، أولًا إغاظة الفاسدين وما تطؤون من موطئ يغيض الفاسدين إلاّ كُتب لكم به عمل صالح، ثانيًا لملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان، وثالثًا لمواساة أهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة“.

وختم الصدر قائلًا، إننا ”كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجوّ من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم.. فلا تقصّروا بذلك.. وعلى المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم مشكورين“.

وتدخل الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والاعتصام فيه.