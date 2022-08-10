بعد مهلة الصدر.. "الإطار التنسيقي" يدعو للتظاهر عند المنطقة الخضراء ببغداد

دعا الاطار التنسيقي في العراق، والذي يجمع القوى السياسية الموالية والمدعومة من قبل إيران، أنصاره، إلى التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وجاءت دعوة الإطار التنسيقي لأنصاره بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي، لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

وذكر الإطار في بيان له أنه ”إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية، نوجه دعوة إلى أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء“.

وأضاف البيان أن ”التظاهرة ستكون يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصرا من جهة الجسر المعلق“.

وسبق لأنصار الإطار التنسيقي التظاهر قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء في الأول من آب/ أغسطس الجاري، كرد على اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب في حينها.

لكن أنصار الإطار التنسيقي انسحبوا بعد ما يقارب ساعة ونصف من بدء التظاهرة، على إثر احتكاك مع القوات الأمنية المكلفة بمهام حماية المنطقة الخضراء.

ويشترط الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي سيقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوة، إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ولم تفض مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.