مقتل قيادي في "داعش" جنوب سوريا

فجر قيادي في تنظيم ”داعش“ نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من القوات الحكومية السورية جنوب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي نقلاً عن مصدر أمني الأربعاء، في عملية نادرة من نوعها.

وأعلن المصدر وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن تنفيذ ”الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية“ أدت إلى ”مقتل الإرهابي أبو سالم العراقي“ في ريف درعا الغربي ”بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف“.

وكان العراقي، وفق المصدر الأمني، الزعيم العسكري للتنظيم المتطرف في جنوب سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العراقي الثلاثاء بعد محاصرته من قبل القوات الحكومية ومسلحين محليين، وقال إنّه كان يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد سيطرة القوات الحكومية عليها 2018، بموجب اتفاق تسوية رعته موسكو وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات الحكومة في كل أنحاء المحافظة.

واقتصر وجود التنظيم على جيب صغير، من خلال فصيل متطرف بايعه، قبل أن يتم دحره من المنطقة، ومنذ 2018، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في محافظة درعا، التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية 2011. إذ تكرر وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار طالت القوات الحكومية أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية. وتبنى تنظيم داعش تنفيذ عمليات عدة منها.