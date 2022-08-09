غانتس يهدد باغتيال أمين عام "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، باغتيال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي يتواجد في العاصمة الإيرانية طهران، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تضطر لشن عملية عسكرية ضد غزة.

وقال غانتس في مقابلة مع قناة ”كان“ العبرية إن ”زياد النخالة ليس لديه حصانة في أي مكان يتواجد فيه“، مشدداً على أن جميع قادة الفصائل الفلسطينية يجب أن يقلقوا من إمكانية استهدافهم.

وحول إمكانية شن عملية عسكرية أخرى ضد قطاع غزة، قال غانتس ”نحن لا نبحث عن حروب، لكن إن اضطررنا لفعلها مجددا فسنقوم بها بأكبر قدر ممكن من القوة“.

وأكد غانتس، ”هذا الكلام موجه لجميع أعدائنا بمن فيهم قيادة المنظمات الفلسطينية بغزة، الذين يجب أن يقلقوا بشأن حياتهم، لأن يدنا تطال الجميع في أي مكان“.

وتطرق غانتس، إلى ملف الأسرى والجنود المحتجزين لدى حماس بغزة، قائلاً ”قضية عودة الأبناء هي قضية حاسمة، يجب أن تكون جزءاً من الحل ضمن رؤية طويلة المدى“.

وأضاف ”تعزيز التحركات المدنية لصالح قطاع غزة مرهون بعودة الأسرى والمفقودين، هذا هو العائق بين تطوير القطاع وبقائه في الموقع الحالي“.

وتابع ”نحن بحاجة إلى الاستفادة من الضغط على قطاع غزة من أجل عودة الأسرى، سنستمر في القيام بذلك لأن هذه القضية مهمة جداً“، مضيفاً ”أنا أجري مباحثات بشأنها ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء يائير لابيد مباحثات حولها“.

وتحدث عن عودة التهدئة لغزة بالقول، ”طالما سيستمر الهدوء في الجنوب، سنسمح بالعمل في إسرائيل، والرفاه الاقتصادي الأساسي لسكان غزة“، لافتاً إلى أنه ”في المواجهات الأربع الأخيرة في غزة، كانت اليد العليا لإسرائيل وهذا لن يتغير“.

وكشف غانتس، عن خطة وضعها الجيش الإسرائيلي لإمكانية انضمام حماس إلى المعركة الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد عناصر الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى وجود استعداد دائم لأن تتطور المعارك لمواجهات واسعة النطاق.

من جانب آخر، قال غانتس، إن ”إسرائيل لم تقدم تعهدات بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، برعاية مصرية“.

كما رفض غانتس، الكشف عما تعتزم إسرائيل القيام به بخصوص ملف الأسير المضرب عن الطعام منذ 150 يوماً، خليل عواودة، والقيادي في الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بمخيم جنين، وفق ما ذكرته القناة ”12“العبرية.