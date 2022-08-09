طهران تطلق سراح أكاديمية فرنسية من أصل إيراني لفترة محدودة

قال حجة كرماني محامي الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه لموقع امتداد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراحها‭ ‬‬لمدة خمسة أيام، وأضاف أن‭‭ ‬‬الأمل معقود على تمديد الفترة.

وحكمت السلطات الإيرانية على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام؛ بتهم تتعلق بالأمن القومي.