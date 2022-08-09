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طهران تطلق سراح أكاديمية فرنسية من أصل إيراني لفترة محدودة
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 14:45 GMT

طهران تطلق سراح أكاديمية فرنسية من أصل إيراني لفترة محدودة

قال حجة كرماني محامي الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه لموقع امتداد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراحها‭ ‬‬لمدة خمسة أيام، وأضاف

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المصدر: رويترز

قال حجة كرماني محامي الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادلخاه لموقع امتداد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراحها‭ ‬‬لمدة خمسة أيام، وأضاف أن‭‭ ‬‬الأمل معقود على تمديد الفترة.

وحكمت السلطات الإيرانية على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام؛ بتهم تتعلق بالأمن القومي.

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