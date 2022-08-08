اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان

اغُتيل مسؤول أمني فلسطيني مساء اليوم الإثنين، رميا بالرصاص في مخيم للاجئين في جنوب لبنان، بعد ساعات فقط من بدء هدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ونقلت ”رويترز“ عن ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين قولهم إن ”سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه“.

قاد ”علاء الدين“ التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في مخيم عين الحلوة، أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تقع خارج نطاق سيطرة الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ويشهد المخيم اشتباكات متفرقة منذ سنوات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفصائل متحالفة معها ضد فصائل إسلامية.