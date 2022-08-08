وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات استباقية من طهران إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش الإسرائيلي سيوجه في المستقبل ضربات وقائية واستباقية لحماية البلاد وسيادتها إذا لزم الأمر.

وأضاف غانتس: ”هذا ينطبق على كل شيء من طهران إلى خانيونس“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع غانتس، مساء الاثنين، للحديث عن نتائج العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة وأطلق عليها اسم ”الفجر الصادق“.

وأضاف غانتس: ”الإنجاز العسكري يعتمد على القدرات العملياتية والاستخباراتية التي بنيناها على مر السنين، وعلى الدقة وعلى أفضل نظام دفاع جوي في العالم وعلى اتخاذ قرارات مسؤولة وحازمة“.

وشدد على أن ”حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، وأن إسرائيل ستعمل بقوة وستستخدم كل الوسائل المتاحة عسكرياً ومدنياً لضمان أمنها“.

بدوره، ذكر لابيد أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة ”أعادت لإسرائيل المبادرة والردع“، مشيراً إلى أنه تمت تصفية قمة قيادة حركة الجهاد الإسلامي بأكملها في ثلاثة أيام.

وقال لابيد: ”تحققت جميع أهداف العملية العسكرية، وأمن إسرائيل في أيد أمينة، أود أن أشكر غانتس وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو“، لافتاً إلى أن المعارضة الإسرائيلية ”أظهرت المسؤولية“ خلال المواجهة العسكرية في غزة.

وأشار لابيد إلى أن ”العملية العسكرية في القطاع تزامنت مع اعتقالات لمسؤولين في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية“.

وأضاف: ”الحكومة الإسرائيلية واصلت سياسة قوية بعدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب، ومن يحاول أن يؤذينا سيدفع حياته ثمناً لذلك“، وفق قوله.

وتابع لابيد: ”لقد بذلنا جهداً لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وإسرائيل لن تعتذر عن حماية سكانها أثناء استخدام القوة“، معبراً عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على جهود الوساطة التي بذلوها لإعادة الهدوء.

وتعهد بأن تواصل إسرائيل العمل مع مصر من أجل إنهاء قضية الجنود الإسرائيليين الأربعة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي توصلتا إلى هدنة بوساطة مصرية، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد، وذلك بعد ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية بين الطرفين، فيما امتنعت حماس عن الدخول في تلك المواجهة.