كيف قرأ الإسرائيليون نتائج الهجوم على غزة؟

دخلت الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وبين الجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد جولة تصعيد قصيرة بين الطرفين، بدأت منذ الجمعة الماضية، وأدت إلى استشهاد 41 فلسطينيا من بينهم 11 طفلًا وأربع نساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتباينت رؤى الإسرائيليين بشأن تلك العملية القصيرة، وهو الأمر الذي عكسته تغريداتهم عبر موقع ”تويتر“.

وبينما وجد بعض المغردين الإسرائيليين أن نتائج تلك العملية تحمل بعض الإنجازات، رأى آخرون أنها كانت مجرد حملة انتخابية.

إلا أنه من هذه الزاوية أيضًا، يعتقد البعض أن كلًا من يائير لابيد، رئيس الوزراء، وبيني غانتس، وزير الدفاع، لن يحققا من وراء تلك العملية أكثر من مقعد إضافي لكل منهما، في أفضل الظروف.

وكان مراقبون إسرائيليون، وفق موقع ”كيباه“ العبري، اليوم الإثنين، قد ذهبوا إلى أن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، واستهدفت حركة الجهاد الإسلامي دون غيرها، ”أدت إلى إضعاف الأخيرة بشكل جوهري، وشلّت قدرتها على تحقيق أي إنجاز ميداني يذكر، وأنها اضطرت لقبول الهدنة من هذا المنطلق“.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية إن أحد الإنجازات المهمة في هذه العملية، هو تحييد حركة حماس، وحدوث انفصال بينها وبين حركة الجهاد الإسلامي.

هذا وروّج الناطق العسكري الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، للعملية تحت اسم ”الفجر الصادق“.

نقاط سياسية

وذهب المحلل السياسي، رامي يتسهار، اليوم الإثنين، إلى أن العمليات العسكرية في غزة ”تعد نجاحًا كبيرًا لكل من الحكومة والجيش وجهاز الأمن العام ”الشاباك“، وكذلك للمعارضة ولعرب إسرائيل“، حسبما كتب عبر موقع ”نيوز إسرائيل“.

وعلّل ذلك بأن ”طريقة الأداء خلال الحرب، والدقة في تحديد الأهداف وسرعة العمليات والتكنولوجيا المستخدمة، والأضرار التي لحقت بحركة الجهاد الإسلامي، كل ذلك يُحسب لرئيس الوزراء يائير لابيد ولوزير الدفاع بيني غانتس، ويمنحهما نقاطًا سياسية“.

ورأى أن المستويين السياسي والعسكري ”تعاونا بشكل منسق وقوي“، وأنه فور بدء الهدنة تدفّق الوقود والأدوية والبضائع إلى غزة، وسوف يعود العُمال من القطاع للعمل داخل إسرائيل بشكل طبيعي.

وذهب إلى أن الثناء الذي وجهه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وتعاطيه مع هذا التطور كرجل دولة، والاجتماع المعلن مع لابيد، كل ذلك من بين الإنجازات السياسية التي تحققت.

واتفق الإعلامي الإسرائيلي يِنون ماغال، مع هذا الرأي، وكتب عبر حسابه على ”تويتر“: ”ها هو إنجاز كبير تحقق في عملية الفجر الصادق، تلك هي المرة الأولى منذ 13 عامًا والتي لا تهاجم فيها المعارضة الحكومة خلال القتال في غزة، ولم تنسب العملية للاعتبارات السياسية“.

עוד הישג משמעותי במבצע עלות השחר:

פעם ראשונה זה 13 שנה שהאופוזיציה לא תוקפת את הממשלה במהלך לחימה בעזה,

ולא מייחסת לה שיקולים פוליטיים — ינון מגל (@YinonMagal) August 6, 2022

وبيّن المغرد الإسرائيلي شالوم تساروم، أن العملية العسكرية ”تستحق التقدير؛ من حيث إدارتها والتعاون بين المستويات المختلفة، والتكنولوجيا المستخدمة والاستخبارات الدقيقة“.

מובילי מבצע "עלות השחר" ראויים להערכה והוקרת תודה על שיקול הדעת, ניהול מרשים, הפרגון ההדדי, על שת"פ בין הדרגים, מודיעין מדויק, טכנולוגיה מרשימה, צניעות, רגישות, הקשבה, התחשבות וראייה מפוקחת. המבצע הזה הוכיח כי ניתן לנהוג בשפיות גם בשעת לחץ.

תודה לכם

(קרדיט צילום עמוס בן גרשום) pic.twitter.com/88e7P3341n — שלום צארום (@tsaroom) August 8, 2022

وذكر المغرد يائير شاحار، أن يوم أمس الأحد، شهد أنباءً عن نصائح وجهها نتنياهو لرئيس الوزراء بشأن العملية، وأنه بعد أقل من 24 ساعة انتهت تلك العملية.

وأضاف: ”يمكنكم النظر إلى الأمر كصدفة، لكن من وجهة نظري هو ليس كذلك.. شكرًا لك بنيامين نتنياهو“.

رؤى متباينة

ومع ذلك، لم تخلُ التغريدات التي كتبها إسرائيليون من الأوجه الخلافية؛ إذ كتب المغرد طال شورير، أن بعض أعضاء الليكود يزعمون أن الفصل الذي حدث خلال العملية بين حماس وبين الجهاد الإسلامي يعد أمرا خطيرا، بينما لا يرى البعض الآخر في الليكود أنه كذلك.

وأضاف: ”إن أول من فصل بين الطرفين كان الليكود نفسه، هذا الأمر حدث عام 2019“.

לידיעת מחברי דף המסרים:

חלק מאנשי הליכוד טוענים שההפרדה שנוצרה במבצע עלות השחר בין גאפ לחמאס מסוכנת ואילו חלק אחר טוענים שהליכוד עשה זאת ראשון ב2019.

לתקן. — Tal Shorrer (@TalShorrer) August 8, 2022

وكتب الناشط بنتسي غيسبان، عبر حسابه في ”تويتر“ أيضًا أنه ”في الوقت الذي تحتفل فيه الحكومة الانتقالية بالانتصار في عملية الفجر الصادق، نسوا إبلاغنا بما كان سيحدث لو لم تكن تلك الحكومة في وضعية حكومة انتقالية، وكانت رهينة في أيدي القائمة العربية الموحدة، وميرتس، والقائمة المشتركة“.

وذهب إلى أن ما وصفه بالانتصار ”يُثبت بشكل قاطع مدى خطورة تحرير الحكومة الحالية من مسألة كونها انتقالية (يقصد التحذير من نجاح لابيد وغانتس في الانتخابات المقبلة) وإلى أي مدى ينبغي تشكيل ائتلاف من اليمين“.

הם חוגגים את נצחון עלות השחר בממשלת המעבר, אך שוכחים לספר כי ממשלת המעבר ממחישה יותר מכל, מה היה קורה אילו אותו הרכב לא היה בסטטוס של ״ממשלת מעבר״ ותלוי ברע״ם מרץ והמשותפת. הנצחון הזה הוא ההוכחה הניצחת עד כמה מסוכן לשחרר את סטטוס המעבר מההרכב הנוכחי.

וכמה נחוצה קואליציית ימין — בנצי גיספאן (@benzi_gispan) August 8, 2022

وذكر الناشط عادي حسيد، عبر حسابه أنه ومع نهاية العمليات العسكرية، أدرك بشكل أكبر ما كان يردده بنيامين نتنياهو حين كان رئيسا للوزراء، ”لا يوجد شيء لأنه لم يكن هناك شيء“.

עכשיו עם סיום "עלות השחר" אני מבין יותר את מה שנתניהו אמר על תקופתו. "אין כלום כי לא היה כלום" — עדי חסיד 🔥🔥 (@adihasid) August 8, 2022

وعلّقت مغردة إسرائيلية تدعى إيليت، على التغريدة السابقة، وكتبت: ”إذن غانتس هو رئيس حكومتك؟“.

אז גנץ ראש הממשלה שלך? — איילת מטיילת (@qrFl9KBBj7X72jA) August 8, 2022

وذهب مغرد آخر يُدعى يوني، إلى أن لابيد ”أراد البحث عن إنجاز عسكري على المدى القصير“.

وكتب عبر حسابه: ”إليكم رئيس وزراء أجوف، في ظل وضعه المعقد في استطلاعات الرأي، واقترحوا عليه إنجازا عسكريا على المدى القصير، وفي ظروف مثالية يمكنكم إضافة إعلام منافق، مع زخم لسرد سياسي يعتمد على هندسة العقل، وستحصلون على عملية باسمها المعروف (الفجر الصادق)، بيد أن اسمها الحقيقي هو ألبوم الفجر“.

קחו ראש ממשלה חלול, במצב מורכב בסקרים, הציעו לו הישג ביטחוני לטווח הקצר בתנאים אופטימליים, הוסיפו מדיה מפנקת, יועמשית מלטפת, פוטנציאל לנאראטיב פוליטי מהונדס, וקיבלתם מבצע בשמו הידוע ״עלות השחר״ אך שמו האמיתי מתקבע יותר כ ״אלבום השחר״. — 🥚 Yoni (@timetotellthe) August 8, 2022

وكتب المغرد الإسرائيلي شيمي شافير: ”هناك منطق لاعتبار ما حدث خلال العملية العسكرية إنجازا للجيش، إذ حقق أهدافه ونفذ عمليات اغتيال“.

وأضاف: ”كيف يمكن أن يرضى الجيش عن النتائج في وقت استمر فيه إطلاق الصواريخ والقذائف حتى آخر لحظة، بما في ذلك قصف منطقة الوسط والتسبب في شلل بمطار بن غوريون؟“.

תחושה אישית: יכול להיות שהיעדים שצה"ל הציב לעצמו במבצע עלות השחר הושגו, ושהחיסולים שצה"ל ביצע אכן מותירים תחושת ניצחון. אבל כיצד יתכן שבצה"ל מרוצים מאד למרות העובדה שירי הרקטות והטילים נמשך עד הרגע האחרון, כולל ירי למרכז והשבתת נתב"ג?! — שימי שפר (@Shimishafer) August 8, 2022

حملة انتخابية

واقتبس حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي ”غالي تساهال“ على ”تويتر“، عن عضوة الكنيست إميلي موآتي، النائبة من حزب العمل، أنه يتعين بناء إستراتيجية طويلة الأمد للتعاطي مع الفلسطينيين، دون التركيز فقط على هذا التكتيك“، والذي رأته تكتيكًا سياسيًا.

"אפשרות של תהליך מדיני – בוודאי" • על רקע מבצע "עלות השחר", ח"כ @EmilieMoatti קוראת אצל @RinoZror לעסוק באסטרטגיה ארוכת טווח מול הפלסטינים, ולא רק בטקטיקה. צפו:#רינוצרור pic.twitter.com/UOpJZXmEgx — גלצ (@GLZRadio) August 8, 2022

ونوه الكاتب الصحفي ايتسيك هاليفي، من صحيفة ”هاكهيلا“ الحريدية، عبر حسابه على ”تويتر“ إلى أن ”التأثير السياسي للعمليات العسكرية سيظهر الأسبوع المقبل عبر استطلاعات الرأي؛ إذ ستمنح العملية لابيد مقعدا إضافيا ومثله غانتس، أي لا شيء“.

ההשפעה פוליטית של עלות השחר, הוא בשבוע הקרוב בלבד, בסקרים בין לפיד לגנץ.

מנדט לפה מנדט לשם.

במילה אחת: גורנישט. — איציק הלוי ♦️ (@YitzikHalevy) August 8, 2022

وربطت مغردة إسرائيلية تدعى روزين، بين العملية العسكرية وبين الانتخابات العامة التي تجري مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتساءلت عن المليارات التي تحملتها خزانة الدولة.

1. את מבצע עלות השחר בזמן הבחירות היתחילה ממשלת מעבר.

את מבצע שומר חומות התחיל חמאס.

אז מי התחיל מבצע ממניעים פוליטיים❓

אגב, כמה מיליארדים עלתה "היוזמה"? 2. לידיעת דוד מזרחי: מבצע שומר חומת נמשך

מ- 10 במאי עד 21 במאי.

לא שלושה שבועות, לא יותר ואפילו לא שבועיים. דייק, חמוד. — TRozen⭕️פוטש ★מנדלבליט ממתין לבירור דין★- מב"ד# (@rozent11) August 8, 2022

أمّا الناشطة نافا كورين، فقد قدرت أن تلك العملية كانت بمثابة ”حملة انتخابية“، وكتبت عبر حسابها على ”تويتر“، إن ”عملية الفجر الصادق خُططت من وجهة نظري كحملة انتخابية، منذ اللحظة التي ألقى فيها لابيد نفتالي بينيت إلى الكلاب، ومن ثم بدأ يتعاون مع غانتس ومنصور وأيمن والطيبي وحماس“.