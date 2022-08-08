شاحنات وقود تدخل غزة بعد ساعات من بدء الهدنة

دخلت يوم الإثنين، شاحنات وقود إلى قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من دخول الهدنة بين حركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة ”فرانس برس“ أن شاحنات وقود دخلت قطاع غزة الإثنين مع إعادة فتح معبر ”كرم أبو سالم“ جنوبي غزة.

من جانبها، أفادت وكالات أنباء فلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية فتحت ،أيضا، حاجز بيت حانون، صباح الإثنين، أمام المرضى والأجانب.

وكانت تقارير إسرائيلية، أفادت أمس الأحد، بأنه سيتم استئناف إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة المتوقفة عن العمل في قطاع غزة، بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ.

ونقل موقع ”والا“ العبري، عن مصدر أمني، الأحد، قوله، إنه ”من المتوقع أن تدخل يوم الإثنين، 30 شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة، ويكون ذلك رهنًا بالوضع الأمني“.

بينما أكدت إذاعة ”كان“ العبرية، أنها ”ستتم العودة إلى الحياة الطبيعية الإثنين، إلى ما قبل التصعيد، إذ ستعود إسرائيل لفتح المعابر الحدودية مع القطاع مجددا“.

ودخلت الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وإسرائيل، في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الأحد، بعد جهود بذلتها مصر من أجل إقناع الطرفين بإبرام الاتفاق.