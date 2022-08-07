رغم سريان الهدنة.. إسرائيل تشن غارات على مواقع للجهاد في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه شن ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة بعيد سريان الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينيتش.

وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، عند الساعة 20,33 بتوقيت غرينيتش: ”ردًا على صواريخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، يشن الجيش حاليًا ضربات على عدد كبير من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة“.

وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال عبر تويتر: ”انتهت الضربة الجوية الختامية التي تم التخطيط لها مسبقًا، حيث شنت طائرات ومروحيات حربية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، ووسائل نيران برية أخرى، غارات على أهداف الجهاد الإسلامي في كل أرجاء قطاع غزة“.

#الفجر_الصادق انتهت الضربة الجوية الختامية التي تم التخطيط لها مسبقًا حيث شنت طائرات ومروحيات حربية بالاضافة الى طائرات مسيرة ووسائل نيران برية أخرى غارات على أهداف #الجهاد_الإسلامي في كل أرجاء قطاع #غزة pic.twitter.com/puP8eAGTzh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

بالتزامن مع ذلك، دوّت صفارات الإنذار، ليل الأحد، في مناطق جنوب إسرائيل قريبة من قطاع غزة بعيد دخول اتفاق الهدنة مع حركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن ”صفارات الإنذار دوّت في المنطقة المجاورة لقطاع غزة“.

من جهته، قال موقع الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه ”في ختام تقييم للوضع، تقرر استمرار القيود المفروضة على المستوطنين في غلاف غزة والجنوب، ويطلب منهم العمل وفق إرشادات الطوارئ، لحين تقييم آخر صباحًا“.

ودخلت الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في اللحظات الأخيرة من مساء الأحد، بعد جهود بذلتها مصر من أجل إقناع الطرفين بإبرام الاتفاق.

وسبقت إسرائيل موعد دخول التهدئة بشن غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بينما وجهت الحركة رشقات صاروخية صوب عدد من المدن المحاذية لقطاع غزة.