الهدنة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ، في اللحظات الأخيرة من مساء الأحد، بعد جهود بذلتها مصر من أجل إقناع الطرفين بإبرام الاتفاق.

وسبقت إسرائيل موعد دخول التهدئة بشن غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بينما وجهت الحركة رشقات صاروخية صوب عدد من المدن المحاذية لقطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية قبل دقائق من انتهاء التهدئة، موقعاً عسكرياً للذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وموقعاً آخر شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، وسبق عملية القصف بدقائق إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه مدن وبلدات غلاف غزة.

ومع الوصول إلى الوقت المحدد لبدء سريان التهدئة توقف إطلاق الصواريخ والغارات الإسرائيلية بشكل متزامن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 44 شهيدا من بينهم 15 طفلا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة“.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، إنه ”لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار ولا توجد فيه أي تعقيدات، وإن هناك تعهدات مصرية نحترمها والضمان الوحيد لتنفيذ الاتفاق هو المقاومة على الأرض“.

وأضاف خلال مؤتمر عقده في العاصمة الإيرانية طهران “ إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه عبر الوسيط المصري، سنستأنف القتال مرة أخرى، وليفعل الله بنا ما يشاء“.