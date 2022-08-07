صحيفة: "حماس" تضغط على "الجهاد" لقبول الهدنة مع إسرائيل

قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، مساء اليوم الأحد، إن حركة حماس تمارس ضغوطًا على حركة الجهاد الإسلامي من أجل القبول بالهدنة مع إسرائيل، وإنهاء جولة القتال الحالية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها، إن ”ذلك يأتي بالتزامن مع تكثيف مصر، وقطر، والأمم المتحدة، جهودهم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أجل التوصل إلى هدنة بغزة“.

وبحسب المصادر، فإن ”حركة الجهاد الإسلامي رفضت الرد على دعوات من المصريين من أجل بحث اقتراح للتهدئة“.

وأضافت أن ”الوسطاء اقترحوا هدنة إنسانية في إطار المحاولات المستمرة لإنهاء القتال“.

ولفتت إلى أن اغتيال الجيش الإسرائيلي لقائد المنطقة الجنوبية في ”سرايا القدس“ خالد منصور أجهض الجهود المصرية لإتمام اتفاق للتهدئة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي.

وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الوسطاء قطعوا شوطًا كبيرًا مع الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بمباحثات التهدئة في قطاع غزة.

وقال قاسم، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”نتائج الاتصالات مع الوسيط المصري ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة“، فيما لم يقدم تفاصيل أكثر حول طبيعة تلك الاتصالات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة ”رويترز“ للأنباء، إن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة اتفقوا على الالتزام بهدنة في قطاع غزة، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، وذلك بوساطة مصرية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري قوله، إن ”إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية، إن التهدئة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينتش)“.

وتعليقًا على ذلك، نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه، قوله إنه ”ليس من المؤكد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة“.

وأشار إلى أن ”الاتصالات بهذا الشأن تتقدم“.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”العقبة تكمن في مطالب حركة الجهاد الإسلامي، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة بنفس المعدل؛ لحين صدور تعليمات جديدة من المستوى السياسي“.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الاتصالات التي يجريها الوسطاء للتوصل للتهدئة؛ إلا أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لا يزال مستمرًا وبرشقات ثقيلة على أسدود، وبئر السبع، وريشون لتسيون، ونتيفوت.