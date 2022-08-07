"الجهاد" تتوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة القاهرة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة القاهرة.

وقال رئيس الدائرة السياسية بالحركة محمد الهندي في بيان نقلته ”فرانس برس“: ”تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة“.

من جهتها، أفادت تقارير إعلامية أن وقف إطلاق النار بين الجانبين سيبدأ اعتبارا من الساعة 11.30 مساء اليوم.

واعتقلت إسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإسرائيلي أيضا.

ووافقت إسرائيل الأحد، على هدنة اقترحتها مصر في غزة بعد ثلاثة أيام الهجوم، حسبما أفاد مصدر مصري.

وكانت هيئة البث العبرية قالت في وقت سابق إن التهدئة المرتقبة بين الحركة وإسرائيل، تأجلت بعد أن كان مقررا الإعلان عنها ودخولها حيز التنفيذ مساء اليوم.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الإسرائيلي في يومه الثالث على قطاع غزة إلى 43، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الهيئة العبرية، إنه ”تم تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي“، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكانت مصادر مصرية، أكدت في وقت سابق أن تهدئة ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم بين حركة الجهاد وإسرائيل، إلا أن معطيات ميدانية تشير إلى أن التهدئة ما زالت بعيدة.

وقبيل الموعد المرتقب الذي تم إعلانه لدخول التهدئة، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات دامية شمال ووسط قطاع غزة، فيما كثفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ صوب بلدات ومدن إسرائيلية.

وقصف الجيش الإسرائيلي مقبرة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العديد من المواطنين بينهم 5 أطفال وصل بعضهم إلى المستشفى أشلاء، حيث أصابهم الصاروخ بشكل مباشر.

واستشهد فلسطيني على الأقل في قصف استهدف منطقة السامر وسط مدينة غزة، حيث أصاب صاروخ إسرائيلي عربة يجرها حصان.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد أب و3 من أبنائه جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لأحد المنازل.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد الهجمات الأخيرة إلى 41 شهيدا من بينهم 15 طفلا، و4 سيدات إلى جانب إصابة 311 بجراح مختلفة.