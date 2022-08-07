السودان.. تحديد موعد مؤتمر "المائدة المستديرة" لحل الأزمة السياسية

أعُلن في السودان، اليوم الأحد، عن موعد مؤتمر ”المائدة المستديرة“ لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال رئيس مجلس تنسيق ”نداء أهل السودان للوفاق الوطني“، الخليفة الشيخ الطيب الجد ود بدر، إن ”المؤتمر سينطلق في الفترة من 13-14 آب/أغسطس الجاري“.

وأضاف ”الجد“ لدى مخاطبته اللقاء التنويري للبعثات الدبلوماسية، أن ”السودان يحتاج إلى وقفة قوية من جميع أبنائه، ومختلف مكوناته، لتجاوز الأزمة التي يمر بها“.

وأوضح أن ”الاستعدادات تمضي بهدف عقد مؤتمر دستوري شامل من أجل الاتفاق، وإكمال التحول الديمقراطي، وتشكيل حكومة مهام تكمل هياكل السلطة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة“.

وطالب ممثلي السلك الدبلوماسي بدعم مبادرة ”أهل السودان للوفاق الوطني“ باعتبار أنها مطروحة للجميع.

وفي آيار/مايو الماضي، طرح الشيخ الطيب، المبادرة التي تركز على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإجراء انتخابات خلال 28 شهرًا، وبناء دولة القانون.

وتهدف المبادرة إلى التوصل إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية من خلال خلق أكبر كتلة داعمة للحوار والوفاق الوطني ليكون رأيها هو الغالب، ويمثل الحاضنة الاجتماعية التي تدعم الوفاق والحوار.

وتركز ”المائدة المستديرة“ على مشاركة ممثلين لجميع أهل السودان بغية التوصل إلى توافق على رؤية لإدارة المرحلة الانتقالية عبر حكومة كفاءات وطنية مستقلة وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة.

ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وقت سابق بالمبادرة.

وقال البرهان: ”نؤيد كل مسعى يريد صاحبه أن يجمع أهل السودان، وسيجد منا الدعم والسند لحين الخروج في البلاد لبر الأمان“.

وفشلت الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، يونيتامس) التي قادت حوارًا في وقت سابق، بالتوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة السودانية.

وكان الجيش أعلن، في الـ4 من تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.