رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقون على هدنة اعتبارا من مساء الأحد

ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة، اعتبارا من مساء الأحد، عملا باقتراح القاهرة، وذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي؛ مما دفع المسلحين لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر أمني مصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية، إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم إسرائيل والجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، ذلك، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.