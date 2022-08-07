مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات لوقف شامل لإطلاق النار في غزة

قال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الأحد، إن المفاوضات جارية من أجل وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وليس فقط من أجل هدنة إنسانية، من خلال وساطة المخابرات المصرية وممثلي الأمم المتحدة.

وحسب موقع ”واللا“ العبري، قال دبلوماسيون غربيون إن ”الخطة الأصلية كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الساعة السابعة أو الثامنة صباح اليوم“.

ووفقا للمسؤولين ذاتهم، ”استمرت المحادثات حول الموضوع حتى الساعة الثالثة فجرا لكنها فشلت بعد ذلك، بسبب تقدير في إسرائيل بأن ”الجهاد الإسلامي“ ليست جادة في نواياها، وتخطط لتصعيد القتال في ساعات الصباح“.

وأوضحوا أن ”إسرائيل لم تعد مهتمة بوقف إطلاق نار إنساني فقط، بل بوقف إطلاق نار شامل“.

بدوره، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ”الكابينت“ الليلة الماضية، إنه ”يجب بذل جهود لإنهاء العملية في غزة قبل حدوث أي أعطال أو أخطاء من شأنها أن تورط إسرائيل في عملية أوسع لا تريدها“، وذلك بحسب وزيرين شاركا في الاجتماع.

كما أشار إلى أن ”العملية العسكرية الإسرائيلية حققت أهدافًا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في مجالات أخرى أيضًا، بما في ذلك الهدف الإستراتيجي المخطط لفصل حماس عن الجهاد الإسلامي“.

واعتبر رونين بار، أن ما وصفه بـ“الفصل“ بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ”غاية إستراتيجية تحققت“.

وفي أعقاب الوضع الأمني، التقى زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، برئيس الوزراء يائير لابيد للاطلاع على آخر تطورات العملية العسكرية في في غزة، للمرة الأولى منذ تركه السلطة.

وقال نتنياهو في نهاية الاجتماع: ”تلقيت تحديثًا تفصيليًّا واستمعت بعناية حول ما يجري، وقدمت بعض النصائح من تجربتي فيما يتعلق بمختلف المجالات، وأعتقد أنها يمكن أن تكون مفيدة جدًّا لإسرائيل“.

وشارك في الاجتماع السكرتير العسكري لرئيس الوزراء يائير لابيد، الجنرال آفي جيل.

يذكر أنه منذ تشكيل حكومة بينيت- لابيد، لم يحضر نتنياهو اجتماعات التحديث المطلوبة قانونًا مع رئيس الوزراء، حيث يكتفي بتلقي التحديثات من السكرتير العسكري.

من جهة أخرى، قال الموقع إن ”عملية (الفجر) العسكرية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تعتبر فرصة لرئيس الوزراء يائير لابيد، لتقوية موقفه في انتخابات الكنيست المقبلة، ولإثبات كيف أنه يعرف كيف يبدأ حملة عسكرية ويعود بسلام، حيث زوده وزير الدفاع بيني غانتس بنوع من الخبرة العسكرية، ولكن مع استمرار العملية سيكون كلاهما في خطر“.

وأضاف الموقع أنه ”مع أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات، فإن لعملية (الفجر) الإسرائيلية في قطاع غزة علاقة سياسية حتمًا. فهذه هي الأزمة الأمنية الأولى لرئيس الوزراء يائير لبيد، الذي أكمل شهرًا فقط في منصبه، والجولة الأولى في غزة منذ 13 عامًا والتي لا يديرها رئيس الوزراء السابق والزعيم الحالي للمعارضة، بنيامين نتنياهو. وهذا يحدث في خضم صراع سياسي صعب بينهما دام ثلاث سنوات ونصف السنة، والآن للمرة الخامسة يدور الحديث مرة أخرى حول سؤال واحد: نعم أو لا بيبي“.