"الجهاد الإسلامي": سنحول غلاف غزة لمناطق "غير قابلة للحياة"

توعدت ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، بتوسيع دائرة الأماكن المستهدفة بالصواريخ في إسرائيل، وتحويل مناطق غلاف قطاع غزة إلى ”مكان غير قابل للحياة“.

وقال المتحدث باسم السرايا ”أبو حمزة“ في أول تصريح له منذ بدء التصعيد عبر بيان صدر عنه: ”سنجعل ما يسمى غلاف غزة ،بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة، إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مدى أبعد وأبعد“.

وأضاف: ”ما ظهر من قدراتنا الصاروخية هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو“.

وكانت ”سرايا القدس“ قالت في بيان سابق لها نعت فيه القيادي بصفوفها خالد منصور الذي اغتيل في رفح: ”لن ينقضي النهار إلا وقد رأى شعبنا ما تطمئن به نفسه وتقر به عينه“، دون أن تشير إلى طبيعة الرد الذي ستقوم به.

وواصلت ”السرايا“ إطلاق رشقات صاروخية مكثفة استهدفت بشكل رئيس مدن غلاف قطاع غزة، خاصة إسدود وعسقلان، فيما دوَّت صافرات الإنذار في القدس صباح اليوم، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد الحالي.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن سرايا القدس، أطلقت أكثر من 450 صاروخًا منذ بدء جولة التصعيد الحالية، الجمعة الماضي.