اعتقالات بصفوف "الجهاد" في الضفة.. وصواريخ فلسطينية تصل للقدس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، اعتقال نحو 20 من ناشطي حركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في أوج تصعيد دام في قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إنه اعتقل خلال عمليات دهم ”حوالي 20 شخصًا“ يشتبه في انتمائهم لمنظمة الجهاد الإسلامي“ في أنحاء الضفة.

وصباح اليوم، أطلقت صفارات الإنذار في منطقة القدس للمرة الأولى منذ بدء التصعيد المسلح المستمر بين الدولة العبرية و“الجهاد“ في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وسُمع في مدينة القدس المحتلة، دوي انفجارات بعيدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت ”في محيط مدينة القدس“، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأعلن الجناح العسكري لحركة ”الجهاد“ سرايا القدس في بيان أنه ”أطلق صواريخ باتجاه القدس“.

من جهتها، أكدت حركة ”الجهاد“ صباح اليوم الأحد، استشهاد أحد كبار قادة جناحها العسكري في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقالت الحركة في بيان إن“ سرايا القدس تزف شهيدها القائد الكبير خالد سعيد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية“ الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي الأخير إلى 32 بينهم ستة أطفال.

وكشفت الوزارة أن الغارات التي تشنها إسرائيل منذ يوم الجمعة، أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا.