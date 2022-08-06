الجيش الإسرائيلي يعلن "تحييد" القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه تمّ في اليومين الماضيين ”تحييد“ القادة ”العسكريّين“ الرئيسيّين في ”الجهاد الإسلامي“ في غزّة خلال غارات إسرائيليّة استهدفت هذه الحركة الفلسطينيّة المسلّحة.

وقال أوديد باسيوك رئيس العمليّات في الجيش الإسرائيلي في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّه ”تمّ تحييد القيادة العليا للجناح العسكري في الجهاد الإسلامي في غزّة“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، اغتيال خالد منصور أحد أبرز القادة العسكريين في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف منزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه ”في عملية نوعية ومشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك في منطقة رفح تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية بحركة الجهاد الإسلامي“.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة المدلل، في مخيم الشعوت غرب مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل كان هدفاً لهذه الغارة، وهو ما نفته مصادر فلسطينية.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، أن القصف استهدف منزلاً مجاوراً لمنزل القيادي أحمد المدلل، وأن قياديين عسكريين في الذراع العسكرية هم المستهدفون جراء هذه الغارة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في غزة، حيث شنت طائراته قصفا كثيفا على القطاع، قبل أن تعلن حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل تيسير الجعبري قائد جناحها العسكري ”سرايا القدس“ جراء القصف.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف يوم الجمعة أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل عمره 5 سنوات.

وبحسب الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للضحايا، فإن بينهم قياديان في سرايا القدس أحدهما تيسير الجعبري والآخر خليل البهتيني.