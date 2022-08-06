إسرائيل تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى الأحد.. وحماس تحذر

أعلنت إسرائيل، السبت، السماح لأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة.

ونقلت القناة ”13“ العبرية، عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة يائير لابيد، قوله إنه: ”وبعد جلسة تقييم أجراها لابيد، تقرر السماح للمستوطنين غداً باقتحام المسجد الأقصى“.

وبعد سماح الحكومة الإسرائيلية بالاقتحامات، أعلن عضو الكنيست من اليمين، إيتمار بن غفير، نيته اقتحام المسجد الأقصى.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن بعض الاستعدادات للتعامل مع الاقتحامات التي ستجري بالمسجد الأقصى.

كما تستعد الشرطة الإسرائيلية للتعامل مع مواجهات عنيفة قد تندلع في المسجد الأقصى، وذلك بعد نية عضو الكنيست بن غفير، المشاركة في الاقتحام.

وفي ذات السياق، التقى وزير الأمن العام عومر بارليف، بكبار ضباط الشرطة الإسرائيلية لمناقشة الاستعدادات، قائلاً إن ”مهمة الشرطة الرئيسية هي الحفاظ على الهدوء داخل البلاد، والتأكد من الالتزام بجميع تعليمات الطوارئ في الجنوب“ ، وسط جولة القتال الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

وحملت حركة حماس في بيان صحفي، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الأحد، مؤكدة أنه لا يمكن التنبّؤ بالأحداث، في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وأكدت حماس، أنَّ ”الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّداً في الدفاع عن أرضه ومقدساته“، ودعت الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والمناطق العربية، ومدينة القدس، لشد الرحال إليه، والاعتكاف داخل باحات المسجد الأقصى، والتصدي لهذه الاقتحامات.