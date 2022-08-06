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قتلى وإصابات إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة في القامشلي السورية
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 17:15 GMT

قتلى وإصابات إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة في القامشلي السورية

تداولت وسائل إعلام سورية أنباء عن وقوع قتلى وإصابات إثر استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا. وقالت وكالة الأنباء الكردية المحلية

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المصدر: فريق التحرير

تداولت وسائل إعلام سورية أنباء عن وقوع قتلى وإصابات إثر استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الكردية المحلية (ANHA)، إن انفجارا وقع في المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي، أسفر عن قتلى وجرحى، دون تحديد أرقام محددة.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أسفر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي، سيارة في حي الصناعة في مدينة قامشلو، عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين“.

وسمع دوي الانفجار، وفقا للوكالة، في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي، بالقرب من ”كازية (محطة محروقات) حسكو“ في حي الصناعة في المدينة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الشهر الماضي، إنه ”يريد بدء عمليته العسكرية الرابعة في شمال سوريا منذ عام 2016، مستهدفة منطقة تضم بلدتين رئيسيتين هما منبج وتل رفعت“.

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