قتلى وإصابات إثر استهداف مسيرة تركية لسيارة في القامشلي السورية

تداولت وسائل إعلام سورية أنباء عن وقوع قتلى وإصابات إثر استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الكردية المحلية (ANHA)، إن انفجارا وقع في المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي، أسفر عن قتلى وجرحى، دون تحديد أرقام محددة.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أسفر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي، سيارة في حي الصناعة في مدينة قامشلو، عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين“.

وسمع دوي الانفجار، وفقا للوكالة، في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي، بالقرب من ”كازية (محطة محروقات) حسكو“ في حي الصناعة في المدينة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الشهر الماضي، إنه ”يريد بدء عمليته العسكرية الرابعة في شمال سوريا منذ عام 2016، مستهدفة منطقة تضم بلدتين رئيسيتين هما منبج وتل رفعت“.