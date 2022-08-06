غانتس يتوعد قادة "الجهاد الإسلامي" خارج غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، إن قادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج سيدفعون ثمن المساس بأمن إسرائيل، بعد يوم من إطلاق عملية عسكرية ضد الحركة بدأت باغتيال القيادي العسكري تيسير الجعبري.

وتابع غانتس، خلال زيارة لإحدى بطاريات القبة الحديدية، إن ”قيادة الجهاد الإسلامي التي تجلس في الخارج في فنادق طهران وسوريا ولبنان معزولة عن شعبها، وتضر بشكل خطير بحياة وسبل عيش سكان غزة“، مضيفاً أن ”إسرائيل ستعمل على استهدافهم بلا حدود ودون قيود“.

وأضاف: ”الهدف من العملية هو إعادة السلام والاستقرار إلى قطاع غزة، لقد أحبطنا وسنواصل إحباط العديد من الإرهابيين الذين يخططون لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل“.

وتابع غانتس: ”قصفنا عشرات المنشآت العسكرية التي يستخدمها الجهاد الإسلامي في الإنتاج والإطلاق، ويواصل مقاتلو القبة الحديدية الذين أكون معهم حماية الجبهة الداخلية وأعينهم على الهدف طوال الوقت“.

وجاءت تصريحات غانتس، بعد تهديدات ضد إسرائيل أطلقها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بعد لقائه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 حاولت إسرائيل اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، في غارة استهدفت منزله بالعاصمة السورية دمشق، وتزامنت هذه الغارة مع أخرى استهدفت القيادي في السرايا في قطاع غزة بهاء أبو العطا الذي نجحت إسرائيل في اغتياله، في حين نجا العجوري من محاولة الاغتيال وقتل نجله فيها.

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الثاني، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافه للمركبات والدراجات النارية، كما بدأ باستهداف المنازل السكنية في عدة أماكن بالقطاع.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات المستمرة على القطاع، إلى أكثر من 15 شهيداً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 114 فلسطينيا، من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، بحسب بيانات محدثة صادرة عن وزارة الصحة بقطاع غزة.