المبنى انهار على عامل نظافة.. فيديو يوثق لحظة قصف برج فلسطين وسط غزة

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على نحو واسع في مواقع التواصل، لحظة قصف إسرائيل برج فلسطين وسط قطاع غزة.

ويظهر المقطع انهيار المبنى على عامل نظافة، حيث غطت جسده الانقاض في لحظات، ويعتقد انه قد فارق الحياة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في غزة، حيث شنت طائراته قصفا كثيفا على القطاع، قبل أن تعلن حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل تيسير الجعبري قائد جناحها العسكري ”سرايا القدس“ جراء القصف.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل عمره 5 سنوات.

وبحسب الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للضحايا، فإن بينهم قياديان في سرايا القدس أحدهما تيسير الجعبري والآخر خليل البهتيني.

وتأتي العملية الإسرائيلية بعد أيام من استنفار واسع على حدود القطاع تحسبًا لرد من الحركة على اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي من مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن ”الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات إغارة في قطاع غزة“، مضيفا: ”تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية“.

وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت في أعقاب التهديدات المباشرة التي تشكلها حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقال في وقت لاحق، إن الجيش الإسرائيلي ”أطلق عملية الفجر الصادق ضد أهداف الجهاد الاسلامي في قطاع غزة“.

واستهدف القصف الإسرائيلي، شقة سكنية في برج وسط حي الرمال في مدينة غزة، يعتقد أنها تعود للقيادي تيسير الجعبري الذي أعلن عن اغتياله.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية، مرصدا لسرايا القدس ،الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في منطقة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلي نشر منظومة اعتراض الصواريخ القبة الحديدية في عدد من المناطق المحاذية لقطاع غزة، تحسبا لعمليات إطلاق صواريخ من القطاع.