تفاعل واسع مع استشهاد الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم

أثار استشهاد الطفلة الفلسطينية، آلاء قدوم البالغة من العمر 5 سنوات تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

واستشهدت الطفلة إثر قصف إسرائيلي لمدينة غزة، الجمعة، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في القطاع والتي أطلقت عليها اسم ”الفجر الصادق“.

وكانت غارة استهدفت شقة سكنية تقع في أحد الأبراج السكنية أمام منزل الطفلة في حي الرمال وسط مدينة غزة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، صورًا ومقاطع فيديو من جنازة الطفلة.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لاستشهاد الطفلة ”قدوم“، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على استهداف جيشها للمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، والنساء، وكبار السن.

وعلّقت الناشطة عبير السكاف بالقول: ”للأسف يا ابنتي آلاء لو كان شعرك أشقر، وعيونك خضرًا، لتحرك العالم كله وتعاطف مع قضيتك، للأسف يا ابنتي الشهيدة، لن يتحركوا ولن يرف لهم جفن“.

وقالت الناشطة نجاة حمودة: ”يمكن أن يمر عليك الخبر عابرًا، لكن تذكر أن الشهيد ليس رقمًا، لم يقتلوه وحده، قتلوا العمر كله، وكل ما تبقى من عمر أهله وأحبته يرحل مع الشهيد ولا يعود“.

الإعلامي محمد منير، قال: ”نتضامن مع قضية اسمها فلسطين وقلبها غزة، ومع الأطفال والنساء والشيوخ، ومع الشهيدة الطفلة آلاء قدوم ذات الأعوام الخمسة، ومع الشهيد الحاج عماد شلح الذي ذهب ليؤذن لصلاة العصر ولم يعد إلا محمولًا“.

وأضاف منير: ”باختصار، نحن نتضامن مع المظلوم ضد الظالم، مع الشعب لا مع القادة والحكام، ونقف مع قضية لا مع أشخاص“.



ونشر المغرد عماد فتحي، صورًا لوالد الطفلة وهو يحملها بعد استشهادها، قائلًا: ”صرخة والد الطفلة آلاء قدوم التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة“.



وعلّق النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، على صورة آلاء عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، بالقول: ”الشهيدة آلاء عبد الله قدوم (5 سنوات) أولى ضحايا العدوان والحرب على غزة. جريمة حرب“.

وأدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لاستشهاد 10 فلسطينيين بينهم الطفلة آلاء قدوم، وسيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، إضافة إلى إصابة 65 آخرين بجراح مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، فإن عدد الشهداء الأطفال في فلسطين، منذ العام 2000، بلغ 2230 شهيدًا، منهم 315 طفلًا استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، العام 2009، و546 استشهدوا خلال حرب 2014.