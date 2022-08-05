لحظة اغتيال تيسير الجعبري في غزة (فيديو)

كشفت قيادة الجيش الإسرائيلي عن مشاهد لعملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة تيسير الجعبري، أبرز قيادات الحركة في المنطقة الشمالية من القطاع، التي تمت بقصف جوي اليوم الجمعة.

ونشرت إسرائيل مقطعاً مصوراً ملتقطاً من الطائرة التي نفذت عملية الاغتيال، وتظهر فيه لحظة استهداف الشقة السكنية التي كان يتواجد فيها تيسير الجعبري، بصواريخ من الجو وقصفها بالكامل.

#عاجل #فيديو #الفجر_الصادق: في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم القضاء على المدعو #تيسير_الجعبري قائد منطقة شمال قطاع غزة في #الجهاد_الإسلامي والذي كان يحرص في الأيام الأخيرة على تنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للدروع ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع. pic.twitter.com/NPSjXA9f6o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2022

ويظهر من خلال المقطع المنشور أن استهداف شقة الجعبري تم من خلال 3 صواريخ تقريباً، أدت إلى تفجير الشقة السكنية وإحداث أضرار جسيمة في المبنى والمباني المجاورة.

وقال أفيخاي أدرعي، الذي نشر فيديو عملية الاغتيال عبر حسابه في تويتر، إن الاستهداف تم من خلال ”عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك بناء على معلومات استخبارية عالية الدقة“، زاعماً أن الجعبري ”كان يحرص في الأيام الأخيرة على تنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للدروع ضد مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع“.

وأكد أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من مقر ومنشأة ومجموعة لحركة الجهاد الإسلامي لإطلاق الصواريخ، مؤكداً أن حملة ”الفجر الصادق“ التي أطلقتها إسرائيل ضد الحركة ستستمر.

من جانبه، قال المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي كوخاف ران تعليقاً على استهداف الجعبري وعدة نقاط ونشطاء للجهاد الإسلامي، إنه ”تم قصف الأهداف في غزة بالتزامن وفي غضون 147 ثانية“.