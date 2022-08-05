الشرطة السودانية تعلن مقتل 5 من عناصرها في كمين بدارفور

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر من الأمن والجيش وقوات الدعم السريع، بينهم ملازم أول شرطة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر تعرض قوة أمنية مشتركة لهجوم من قوات مسلحة متمرده في ولاية وسط دارفور غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة: ”تعرضت قوة أمنية مشتركة تضم القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع، لهجوم غادر من قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون بمنطقة رقبة الحمل بولاية وسط دارفور“، وأضافت: ”تحركت القوة بناء على توجيهات تقضي بتحريك مركبات من قوات مشتركة تضم القوات المسلحة، والشرطة والدعم السريع لمنطقة رقبة الجمل في مهمة رسمية“.

وتابع البيان: ”أثناء تحرك القوة في مسارها تم نصب كمين لها من قبل مجموعات متفلتة مما دعا القوة للتعامل والاشتباك معها وأسفرت هذه العملية عن استشهاد عدد خمسة نظاميين من بينهم ملازم أول شرطة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة“.

وبحسب وسائل إعلام محلية اتهمت مصادر عسكرية في المنطقة قوات تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور بالتورط في الحادثة التي استهدفت قوة تضم الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.

من جانبها، نفت حركة نور في بيان لها ضلوعها بالهجوم على الدورية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة خارج سيطرتها.

لكن بيان الشرطة قال إن الكمين الذي أدى إلى مقتل نظاميين ليلة الأربعاء نصبته ميليشيات عسكرية ”معلومة لدى الجهات الحكومية“.

ولا يزال إقليم دارفور غربي السودان يعاني التوترات والانفلات الأمني الذي عادة ما يبدأ بحوادث قتل فردية، ويتطور إلى تحشيد قبلي ينتهي بمقتل العشرات من المواطنين.

ونصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح؛ لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.

وكانت الحكومة السودانية، قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عسكرية رادعة ذات مهام خاصة، من الجيش، والدعم السريع، وقوات الكفاح المسلح، والأمن، والمخابرات العامة، والشرطة، تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها مدينة الفاشر، لإنهاء الانفلات الأمني بالإقليم.