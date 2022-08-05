سوريا.. قتيلان وجرحى بينهم ضابطان بتفجير 3 قنابل في حلب

قُتل شخصان وأصيب 15 آخرين بينهم ضابطان، جراء إقدام ”مطلوب خطير“ على تفجير 3 قنابل في حي الميدان بمدينة حلب السورية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر حسابها في فيسبوك، الأربعاء، إن ”أحد المطلوبين الخطيرين، يدعى إسماعيل شويحنة، أقدم على رمي قنبلة حربية على المواطنين في حي الميدان، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 9 من المارة بشظايا جراء انفجار القنبلة“.

وأضاف البيان أنه وعلى إثر ذلك ”توجهت الدوريات من قيادة شرطة محافظة حلب إلى المكان، وعند محاولة إلقاء القبض عليه رمى قنبلتين أيضا على الدوريات الشرطية ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين وأربعة عناصر أيضا بشظايا مختلفة“.

وتابع الوزارة أنه ”تم نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية لإجراء اللازم أصولا“، فيما جرى إسعاف المصابين لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أن التحقيقات في الواقعة، لا تزال مستمرة.