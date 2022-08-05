قناة: فشل جهود العودة للتهدئة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي"

ذكرت تقارير عبرية، الخميس، أن إسرائيل، أبلغت مصر رسميا برفض مطالب حركة الجهاد الإسلامي، مقابل العودة للتهدئة في قطاع غزة.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن ”إسرائيل بعثت برسالة إلى الوسيط المصري، تتضمن عدم موافقتها على مطالبة حركة الجهاد بالإفراج عن أسير مضرب عن الطعام“.

كما أكدت القناة، أن إسرائيل ”أبلغت مصر أيضاً رفضها وقف العمليات العسكرية في مناطق الضفة الغربية“.

وأوضحت القناة العبرية، أنه ”في المستوى السياسي، كان يُعتقد أن القيود المفروضة على المستوطنات المحيطة بغزة سترفع اليوم، لكن يقدرون الآن أنها ستستمر لعدة أيام أخرى“.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة، أن ”الخط الأحمر الذي تضعه حركة الجهاد الإسلامي لتثبيت الهدنة، هو الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام منذ حوالي 150 يوما خليل عواودة“.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم، إنهم ”متشائمون من تضاؤل فرص التوصل لتهدئة مع غزة من خلال الوساطة المصرية“.

وقررت إسرائيل، استمرار إغلاق معابر قطاع غزة يوم الجمعة، كما قررت إبقاء حالة التأهب على الحدود ومنع الحركة في محيط غزة لليوم الرابع على التوالي بعد إجراء جلسة تقيم أجرتها قيادة الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء يائير لابيد، وفق ما ذكرته قناة ”كان“.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقب اجتماع أمني، باستخدام القوة، مضيفا ”إذا كان علينا استخدام القوة فنحن نعرف كيف نفعل ذلك، ولن نسمح للجهاد الإسلامي أو أي جهة أخرى بالتصعيد ضدنا“.

بينما أكد يائير لابيد، أن ”إسرائيل لن تقبل وضعا طويل المدى، تقوم فيه المنظمات في غزة، بتعطيل حياة الإسرائيليين“، بحسب قوله.

وأضاف لابيد، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ”أجرى تقييما للوضع الأمني في جنوب إسرائيل، والتطورات المحتملة، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين“.

وأشار إلى أن ”الترتيبات الأمنية التي تم البت فيها هي ترتيبات ضرورية ومؤقتة فقط“، مضيفا ”لن نتوانى عن استخدام القوة لاستعادة روتين الحياة في جنوب إسرائيل، ولن نوقف سياسة اعتقال النشطاء الفلسطينيين“.

وتفرض إسرائيل إغلاقا شاملا في بلدات محاذية لقطاع غزة بسبب رصد ”إنذارات“ بإمكانية رد ”الجهاد الإسلامي“ عسكريا على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي.