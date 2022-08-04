تقرير: سياسة واشنطن تجاه بيروت فشلت ولبنان أصبح "مستعمرة إيرانية"

اعتبرت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة، أن سياسة الدعم التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه بيروت فشلت، وأصبح لبنان مستعمرة إيرانية بسبب سيطرة حزب الله عليه.

ولفتت ”مؤسسة الدفاع عن الديقمراطيات“ في تقرير نشرته الأربعاء، إلى أن لبنان دفع ثمنا باهظا في حرب العام 2006 مع إسرائيل، لكن حزب الله لم يدفع الثمن بل على العكس خرج من الحرب قويا واستطاع الاستيلاء على الدولة.

ورأت المؤسسة أنه ليس من قبيل الصدفة فقط أن لبنان يفشل اليوم، إذ إنه غارق في الديون وعملته متدهورة وغير قادر على تزويد مواطنيه بالخدمات الأساسية مثل، الماء و الكهرباء وإزالة القمامة من الشوارع.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تحاول المساعدة، وأنها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كانت إستراتيجية الإدارات الأمريكية تتمثل في تمويل وتدريب وتجهيز القوات المسلحة اللبنانية، بحيث يمكن أن تكون بمثابة ثقل مؤسسي في مواجهة حزب الله.

وقالت: ”فشلت تلك الإستراتيجية، وهذه هي النتيجة الصارخة لتقرير جديد أعده ديفيد كيلكولن، الباحث العسكري والمستشار السياسي لوزيرة الخارجية الأسبق كوندوليزا رايس.“

مساعدة أمنية

واستنادًا إلى تحليل مكثف، يخلص التقرير إلى أن المساعدة الأمنية البالغة 2.5 مليار دولار التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني منذ العام 2006، لم تحقق بوضوح الأهداف، وهي تعزيز سيادة لبنان، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية والإرهاب.

وقال كيلكولن في تقريره: “تستند الحجة من أجل تعزيز الجيش اللبناني جزئيا إلى افتراض أن الجيش اللبناني يتنافس مع حزب الله على الهيبة والنفوذ… في الواقع، الاثنان مرتبطان على أعلى المستويات، لأن تأثير حزب الله على السلطات المدنية اللبنانية واسع للغاية“.

وأضاف ”يمتلك حزب الله حق النقض (الفيتو) على اختيار رئيس الوزراء وأعمال مجلس الوزراء اللبناني، فيما يتمتع تحالف حزب الله بنفوذ واسع في البرلمان، ويعمل حلفاؤه كرئيس للبلاد ورئيس لمجلس النواب“.

تسلل حزب الله

وتابع ”وكأن هذا لم يكن كافيًا، فقد أظهر الجيش اللبناني نمطًا واضحًا للتغطية على تسلل حزب الله، وعرقلة جهود الأمم المتحدة لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان، ومنع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من التحقيق في أنشطة حزب الله التي تنتهك الإجراءات الدولية أو تعرض الدولة اللبنانية للخطر.“

وأشار التقرير إلى أن تلك الأنشطة تشمل حفر الأنفاق من لبنان إلى إسرائيل، بهدف التسلل ونصب أكثر من 130 ألف صاروخ، بما فيها ما يصل إلى 500 صاروخ بأنظمة توجيه دقيقة قادرة على التغلب على نظام القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، لافتا إلى أن حزب الله يضع مثل هذه الصواريخ في أو تحت أو بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات على أمل أن يلوم المجتمع الدولي إسرائيل على أي مذبحة قد تنجم عن ذلك.

وكتب كيلكولن في تقريره، قائلا: ”في التحليل النهائي، النظرية التي استندت إليها المساعدة الأمريكية المعززة – تعزيز دولة لبنانية غير طائفية للتنافس على النفوذ مع حزب الله – لم تعد صالحة… ولذلك ننصح إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة النظر في إطار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني.“

مراقبة صارمة

وشملت توصيات كيلكولن المحددة في التقرير، اشتراط المساعدة المستقبلية بمراقبة أكثر صرامة لعلاقات الجيش اللبناني مع حزب الله والمنظمات المرتبطة بالحزب، والإبقاء على أو زيادة العقوبات على الرعاية الإيرانية لحزب الله“.

وختمت المؤسسة تقريرها بالقول: ”بشكل عام، أصبح لبنان الآن ملكية طهران… وهذا يدل على فشل الإستراتيجية الأمريكية… يجب أن نعترف به وننظر في سياسات بديلة“.