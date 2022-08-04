البطريرك الماروني ينتقد الحكومة لإخفاقها في محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

انتقد البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي، أكبر رجال الدين المسيحي في لبنان، حكومة البلاد، اليوم الخميس؛ لإخفاقها في محاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت، وذلك خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية للانفجار.

وفي قداس أقيم لإحياء الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قال الراعي إن الحكومة ليس لها الحق في عرقلة التحقيقات المحلية والدولية.

ووقع الانفجار بسبب وجود مخزون ضخم من نترات الأمونيوم في الموقع منذ عام 2013، وأسفر عن مقتل 220 شخصا على الأقل، وتم تسجيله كأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

وبعد مرور عامين، لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير.

وتعطل تحقيق محلي في الأسباب الدقيقة للانفجار- ومن المسؤول عن وجود نترات الأمونيوم- لأكثر من ستة أشهر.

ولا توجد حتى الآن حصيلة رسمية موحدة للقتلى. وقال مصدران أمنيان لرويترز، إن ما لا يقل عن 220 شخصا قتلوا، وإن 20 آخرين على الأقل في عداد المفقودين، معظمهم سوريون.