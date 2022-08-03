مقتدى الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات جديدة

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بحل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ويأتي مطلب الصدر، بعد أيام على اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء، وفي مبنى مجلس النواب.

وقال الصدر في كلمة ألقاها بالنجف: إن ”الدعاوى الكيدية أفشلت حكومة الأغبية الوطنية، وأن الثورة الحالية ليست صراعاً على السلطة“.

وأضاف، أن ”من أراد السلطة لا يسحب 73 نائباً من البرلمان“.

ودعا الصدر، لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لافتاً إلى أنه لم يقرر خوض الانتخابات الجديدة، من عدمه.

وأشار إلى أن ”أغلب الشعب سئم من الطبقة الحاكمة برمتها، ولن يكون للوجوه القديمة في العملية السياسية أي وجود من خلال عملية سلمية ديمقراطية“.

وبترشيح القيادي في حزب الدعوة، محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن المشهد السياسي في العراق، اتجه نحو مزيد من التصعيد؛ بسبب غياب الصدر عن هذا الترشيح، خاصة وأن السوداني محسوب على فريق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ودعا الصدر، قبل أيام إلى تغيير جذري للنظام السياسي، والدستور، فيما طالب المؤسسة العسكرية، والعشائر بالانضمام إلى المعتصمين في المنطقة الخضراء التي أعلن ”تحريرها“ بثورة سلمية عفوية.

وبدعوة الصدر إلى الانتخابات النيابية المبكرة، فإن الأزمة في العراق، تعود إلى لحظة ما بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019، عندما أقيلت حكومة عادل عبدالمهدي، وجيء بحكومة الكاظمي الحالية.

وأطلقت قوى سياسية، وشخصيات قيادية دعوات للحوار مع الصدر، بشأن الأزمة الراهنة، لكنه لم يستجب لها، فيما رفضت قوى الإطار التنسيقي، تغيير مرشحها محمد شياع السوداني.