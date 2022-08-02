الأردن يرحب بإعلان مقتل الظواهري

رحب الأردن، اليوم الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة قتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان.

وقال الناطق باسم ‏وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان إن ”مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل رسالةً صارمة أن لا مكان آمنا للإرهاب والإرهابيين“.

وأضاف البيان أن ”الإرهاب عدوٌ مشترك، وأن الأردن مستمر في العمل مع شركائه في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته الظلامية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار“.

وشدد على ”أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس الإثنين، أن الظواهري قتل في ضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت.

والظواهري طبيب مصري تحول إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص، وكان متواريا عن الأنظار حتى إعلان مقتله.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.