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أخبار

تعيين متحدث سابق باسم حركة الشباب وزيرا في الحكومة الصومالية
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2022 14:13 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2022 14:20 GMT

تعيين متحدث سابق باسم حركة الشباب وزيرا في الحكومة الصومالية

عين رئيس الوزراء الصومالي أحد مؤسسي حركة الشباب والمتحدث السابق باسمها مختار روبو وزيرا في الحكومة الجديدة، في خطوة ربما تساعد على تعزيز المعركة ضد التمرد أو

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المصدر: رويترز

عين رئيس الوزراء الصومالي أحد مؤسسي حركة الشباب والمتحدث السابق باسمها مختار روبو وزيرا في الحكومة الجديدة، في خطوة ربما تساعد على تعزيز المعركة ضد التمرد أو تثير اشتباكات بين العشائر.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في تصريحات نقلها التلفزيون، إن روبو، الذي رصدت الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه قبل أن ينشق عن حركة الشباب في 2013، سيكون الوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

واعتقلت الحكومة السابقة روبو في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في جنوب غرب الصومال خلال حملته الانتخابية لرئاسة إقليم، وقمعت قوات الأمن باستخدام القوة المميتة الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.

وقال بري قبل إعلان أسماء الوزراء المعينين: ”بعد مداولات كثيرة مع الرئيس وشخصيات عامة، عينت وزراء بالحكومة يتمتعون بالتعليم والخبرة وسيؤدون مهامهم، أطلب من البرلمان التصديق على مجلس الوزراء“.

ويتوقع بعض المحللين أن روبو ربما يساعد على تعزيز القوات الحكومية في منطقة باكول، مسقط رأسه، حيث يسيطر المتمردون على مساحات كبيرة من الأراضي.

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