المدعي العام اللبناني يسمح لسفينة تتهمها أوكرانيا بسرقة حبوب بمغادرة البلاد

سمح المدعي العام اللبناني لسفينة راسية في لبنان تتهمها أوكرانيا بنقل طحين وشعير مسروقين بالإبحار، بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية، وفق قول مصدر قضائي رفيع المستوى.

وأضاف المصدر، أن السفينة لاوديسا لا تزال غير قادرة على المغادرة حاليًا؛ بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة، يوم أمس الإثنين.

وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في بيروت، إن بلاده لا يمكنها التعليق على الأمر على الفور.

وقالت أوكرانيا إن السفينة تحمل نحو عشرة آلاف طن من الطحين والشعير، وهي شحنة تقول كييف إن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية في أعقاب غزوها للبلاد في فبراير/ شباط.

وقالت السفارة الروسية في لبنان، إنه ليس لديها معلومات عن الشحنة.

ونفت موسكو من قبل سرقة أي حبوب أوكرانية.

كما نفى مسؤول من الشركة التي تمتلك الشحنة أنها مسروقة، وقال إن السفينة ستبحر إلى سوريا إذا سمح لها بمغادرة ميناء طرابلس.

وفي وقت سابق، قال القاضي الذي أصدر أمر الاحتجاز، إن الأمر الصادر، أمس الإثنين، مدته 72 ساعة فقط.