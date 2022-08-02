روسيا تعلق على زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان

حذرت الرئاسة الروسية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتثير توترات في المنطقة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: ”لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع الآن ما إذا كانت ستصل إلى هناك أم لا، لكن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان استفزازي تماما“.
وحذرت الصين بيلوسي مرارا من زيارة تايوان التي تقول بكين إنها تابعة لها.
وتقول الصين، إن زيارة بيلوسي تتعارض مع مبدأ ”صين واحدة“ الذي تعهدت واشنطن بالالتزام به.
مع توجه بيلوسي إلى تايبه اليوم الثلاثاء وسط تحذيرات مكثفة من الصين، تمركزت أربع سفن حربية أمريكية، بينها حاملة طائرات، في المياه شرقي الجزيرة في عمليات انتشار ”اعتيادية“.
وأكد مسؤول بالبحرية الأمريكية لرويترز اليوم، أن حاملة الطائرات رونالد ريجان عبرت بحر الصين الجنوبي وهي حاليا في بحر الفلبين شرقي تايوان والفلبين وجنوبي اليابان.
وتعمل حاملة الطائرات المتمركزة في اليابان مع سفينة الصواريخ الموجهة أنتيتام والمدمرة هيجينز.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه: ”في حين أنها قادرة على التعامل مع أي احتمال، فهذه عمليات انتشار اعتيادية“. وأضاف أنه لا يمكنه التعليق بشأن مواقع محددة.
وأوضح المسؤول بالبحرية الأمريكية، أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي أيضا في المنطقة في إطار انتشار بدأ في أوائل مايو أيار من مينائها الأصلي في سان دييغو.
وفي مدينة شيامن بجنوب شرق الصين، والتي تقع قبالة تايوان وبها وجود عسكري كبير، أبلغ سكان عن مشاهدة تحركات مركبات مدرعة، ونشروا صورا لها على الإنترنت. ولم تتحقق رويترز بعد من الصور.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تضج بالخوف من الصراع المحتمل والحماسة الوطنية بشأن احتمالية الوحدة مع تايوان.
ومنذ الأسبوع الماضي، أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات مختلفة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي والبحر الأصفر وبحر بوهان.
ويقول بعض المحللين العسكريين الإقليميين، إن تعزيز الانتشار في وقت التوتر يزيد مخاطر وقوع حوادث، حتى لو لم يكن أي طرف يريد صراعا فعليا.