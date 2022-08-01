حسين عرنوس يدعو الفنانين المعارضين للعودة إلى سوريا

دعا المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري الفنانين المعارضين الذين غادروا سوريا إلى العودة إلى موطنهم للمساهمة في إعادة الإعمار.

وجاءت تصريحات عرنوس خلال كلمته في افتتاح اليوم الثاني من فعاليات ورشة ”الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية“ التي أقامتها وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما والتلفزيون في فندق الشام بدمشق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى من غادر إلى خارج البلاد ومنهم عدد من الفنانين للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة الإعمار في ظل صدور مرسوم العفو رقم /7/ لعام 2022 وأكد بناء على المداخلات أنه سيتم التدقيق بتنفيذ المرسوم رقم 33 لعام 2011 المتعلق بالمبالغ التي تتقاضاها الجهات العامة لقاء أعمال التصوير التلفزيوني والسينمائي.

وقال عرنوس في كلمته التي نقلتها صحيفة ”الوطن“ المحلية: ”الحكومة لن تألو جهداً في تقديم الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي، وهي على استعداد تام للبحث في جميع التسهيلات المالية الممكنة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي، سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والمالية أم من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية مناسبة ومتابعة مخرجات الورشة، سواءٌ من خلال مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لقطاع صناعة الدراما والسعي لجعلها في خدمة تطوير القطاع، أم من خلال تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لإيجاد الصيغة المؤسساتية والإدارية المثلى لإدارة شؤون هذا القطاع“.

وأضاف، أن الحكومة على استعداد أيضاً لتقديم جميع التسهيلات الإدارية واللوجستية لتعزيز الاندماج المخطط والواعي للقطاع مع بيئته ومحيطه العربي من خلال المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المشتركة برعاية حكومية واسعة“.

وأشار عرنوس إلى أهمية ”اللقاء مع المعنيين عن واحد من أهم قطاعات التنمية البشرية في البلد، وهو قطاع الإعلام، وعلى وجه التحديد قطاع صناعة الدراما لما له من دور حيوي، وأنه يحق لنا جميعاً أن نفخر بصمود المؤسسة الإعلامية، وتمسكها بهويتها وأصالتها وانتمائها الوطني والعروبي الحقيقي ونستذكر بمزيد من الإجلال والتقدير أمثلة هذا الوفاء من شهداء الإعلام الوطني الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن مبادئهم ورسالتهم الوطنية والأخلاقية“، بحسب تصريحاته.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ”قيام أعداء الوطن والأخلاق والقيم بضرب البنية التحتية للمؤسسة الإعلامية فخربوا وفجروا واستهدفوا بالقذائف أبنية المؤسسة الإعلامية، كما ساهم داعمو الإرهاب والإرهابيون في محاولة حصار الكلمة العربية السورية والتضييق على الفن السوري من خلال الحصار على الأقمار الصناعية، والعقوبات على توريد التجهيزات الخاصة بالقطاع الإعلامي، وغير ذلك من إجراءات قسرية ظالمة“ على حد قوله.