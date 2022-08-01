جنين.. شهيد واعتقال قائد في "الجهاد الإسلامي"

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتقال قائد في حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، إن ”شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين ومحيطه“.

وأكدت أن ”الشهيد وصل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث كان يعاني من إصابة حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا“.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين ومحيطه، حيث اندلعت مواجهات بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية“.

وأشارت إلى أن ”قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين الفلسطينيين في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن ”قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى محيط مخيم جنين، وتم اكتشافها من قبل المسلحين الفلسطينيين، حيث قاموا بإطلاق النار تجاهها، بينما وصلت تعزيزات عسكرية أخرى إلى المنطقة“.

وأكدت وسائل إعلام عبرية مختلفة أن ”قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي الواقع في مخيم جنين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع القوة الإسرائيلية“.

وأشارت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إلى أنه ”تم اعتقال السعدي، الذي تقول إسرائيل إنه قائد حركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية“.

وقالت إن ”الجيش الإسرائيلي أرسل طائرات مروحية إلى موقع الاشتباكات“، والتي نادرا ما يستخدمها خلال عملياته في الضفة الغربية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي بشكل يومي اقتحامات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، في إطار حملته لاعتقال مطلوبين لديه.