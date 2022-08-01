إسرائيل تعتقل محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، عدنان غيث، محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان بالمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال محافظ القدس، إذ سبق اعتقاله أكثر من 17 مرة منذ توليه المنصب.

وتمنع السلطات الإسرائيلية المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية، وتحظر عليه التواصل مع قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية من بينهم الرئيس محمود عباس، وأعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وشخصيات ميدانية في القدس.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية محلية مقطع فيديو يظهِر لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس، من منزله القريب من المسجد الأقصى.

وفي سياق ذي صلة، أشارت ”وفا“، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر نادي ”هلال القدس“، وأجبرت الموظفين والطلبة والأطفال على مغادرته.

يأتي ذلك، في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 39 فلسطينيًّا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، حيث تركزت الاعتقالات بشكل كبير بمدينة الخليل جنوب الضفة.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وفق ”وفا“.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن ”عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته“.

يذكر أن ”جماعات الهيكل“ تواصِل إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من آب/ أغسطس الجاري، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى بـ“ذكرى خراب الهيكل“.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية.